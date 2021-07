Merkel incassa un successo sul Nord Stream 2 senza pensare all'Ue

Con l’intesa con gli Stati Uniti su Nord Stream 2, Angela Merkel può andarsene dalla cancelleria lasciando la scrivania in ordine sui dossier più importanti e controversi per gli interessi della Germania. Dopo l’accordo sugli investimenti tra Unione europea e Cina e la de-escalation con la Turchia sui migranti, la rinuncia dell’Amministrazione Biden alle sanzioni contro le imprese che partecipano alla costruzione del Nord Stream 2 è il terzo successo diplomatico nazionale di Merkel nel suo ultimo anno da cancelliera. Ma a che costo per l’Ue? Perché l’interesse della Germania non coincide con quello europeo. Al contrario. Su Russia e Nord Stream 2 l’est si sente tradito. Sulla Cina il Parlamento europeo boicotta l’accordo sugli investimenti. Sulla Turchia Cipro e Grecia fanno i conti con altre provocazioni. Nel suo insieme, l’Ue è più esposta ai ricatti di Putin, Xi e Erdogan.

