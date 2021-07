Collasso afghano, quarto episodio

Riassunto delle tre puntate precedenti. Il ritiro dall’Afghanistan ordinato dall’Amministrazione Biden procede più rapido del previsto. All’inizio di luglio i soldati americani abbandonano senza avvisare e nel cuor della notte l’aeroporto militare di Bagram, a poca distanza dalla capitale Kabul. Era la base militare più grande del paese e ora è vuota. Nel frattempo i talebani conquistano un distretto dopo l’altro e siccome sono diventati più scaltri e hanno imparato dagli errori del passato cominciano dal nord e occupano tutti i valichi alle frontiere, per controllare chi e cosa entra nel paese. E’ una strategia dell’asfissia. Per occuparsi delle grandi città ci sarà tempo. Gli afghani che non vogliono tornare sotto il dominio degli estremisti sono in preda al panico e a migliaia cominciano a fuggire verso l’ovest e verso l’Europa.

