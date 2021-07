Italia e Francia, amici più che nemici

L’ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, conferma: la vittoria degli Europei da parte dell’Italia è una gioia condivisa, “a Parigi e in altre città francesi si è festeggiato, la Francia ha tifato Italia”. Italia e Francia, come membri fondatori dell’Unione europea, devono trovare nuovi strumenti per parlarsi e coordinarsi. E questo tifo calcistico è quasi il simbolo di un progetto di cui si parla già da un po’, che ha avuto recentemente un’accelerazione e che è tutt’altro che un vuoto contenitore diplomatico. I negoziati per il “Trattato del Quirinale” sono stati aperti nel 2018 tra Paolo Gentiloni e Emmanuel Macron, poi congelati durante i due governi Conte. Mario Draghi, poco dopo essere arrivato alla presidenza del Consiglio, ha annunciato con Emmanuel Macron una nuova fase del dialogo e l’ambizione di chiudere il Trattato entro la fine del 2021.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni