Trump porta Big Tech in tribunale

Trump fa causa a Facebook, Twitter e Google: è stato depositato tutto presso la Corte della Florida meridionale. Già prima del 6 gennaio, giorno dell’assalto a Capitol Hill, alcuni post dell’ex presidente erano stati parzialmente o totalmente censurate. Dopo quella data, i suoi account sono stati bloccati: le dichiarazioni sui brogli elettorali e sulla vittoria “rubata” erano pericolose ed eversive. Adesso la questione non è se fosse o no necessario togliergli il megafono in quel contesto incendiario, quando si temeva il peggio anche per l’insediamento di Biden e Washington era militarizzata. La domanda è se, per come hanno deciso di impostarla finora, la difesa delle piattaforme regga in un’aula di tribunale. Cioè in un contesto in cui non si guarda alla sostanza, ma necessariamente alla forma.

