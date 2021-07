L'Iran ama i talebani quando combattono, non quando vincono

Nella cultura popolare persiana c’è un proverbio che dice “usa la mano del tuo nemico per catturare il serpente”. Più o meno la stessa strategia adottata dalla Repubblica islamica dopo l’11 settembre, in particolare nei confronti dell'intervento militare americano in Afghanistan. Gli iraniani non ragionano in modo tanto semplice da avere un solo nemico alla volta, e sono discretamente allenati alla pratica del doppio gioco. E’ proprio per l’ambiguità con cui dal 2001 hanno gestito i rapporti con i loro confinanti dell’est, i vicini di casa per più di 800 chilometri, che oggi la Repubblica islamica arriva quasi confusa a questo appuntamento con la storia: al di là della retorica, nessuno vede come una completa vittoria il ritiro americano dall’Afghanistan che Joe Biden vuole concludere entro l’11 settembre di quest’anno. L’Iran finora ha flirtato sia con il governo di Kabul alleato degli Usa sia con i talebani. Li ha finanziati, ha fornito il carburante, le armi (trovate dai soldati governativi nelle mani di chi rimaneva a terra dopo un conflitto a fuoco) e a volte gli uomini. Come nel 2017, quando tra le vittime di un combattimento quattro salme di presunti talebani, dopo alcune peripezie, finirono per ricevere i funerali in due villaggi iraniani e si scoprì che erano in realtà delle spie di Teheran. Quella dei legami tra la Repubblica islamica e i talebani è una storia tortuosa. I nemici dell’Occidente sono stati anche i loro, solo tre anni prima dell’11 settembre avevano massacrato undici diplomatici e giornalisti iraniani.

