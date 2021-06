Perché le bombe di Biden in Siria e Iraq (di nuovo)

Ieri prima dell’alba aerei americani hanno bombardato tre siti lungo il confine fra Siria e Iraq, molti vicini tra loro e usati dalle milizie filoiraniane. E’ il secondo raid aereo di questo tipo ordinato dall’Amministrazione Biden – gli aerei americani avevano già colpito un altro sito delle milizie filoiraniane a febbraio, sempre nella stessa area. In serata c’è stata una rappresaglia delle milizie con razzi contro una base in Siria e altri raid americani. La ragione di queste operazioni l’ha spiegata il 20 aprile il comandante del CentCom americano – il Comando centrale, la divisione del Pentagono che si occupa delle operazioni in medio oriente – Kenneth McKenzie in audizione al Congresso: “Per la prima volta dalla guerra di Corea (negli anni Cinquanta, ndr), operiamo senza avere più la superiorità aerea completa”. Gli americani non hanno più il controllo completo del cielo perché da aprile le milizie filoiraniane usano droni suicidi di fabbricazione iraniana che colpiscono le basi americane senza essere intercettati. Hanno lanciato dieci attacchi e hanno usato droni di tre tipi, con un’apertura alare che va dai due ai cinque metri e la capacità di portare fino a 30 chilogrammi di esplosivo, e sono tutti guidati con una rotta dettata dal Gps e non da un operatore remoto. Una volta che sono lanciati continuano a volare a bassa quota da soli ed esplodono sul bersaglio. Sono molto più precisi dei razzi: un razzo colpisce a caso dentro il perimetro di una base, un drone colpisce un singolo edificio dentro una base. Il 14 aprile le milizie filoiraniane hanno centrato un hangar dentro l’aeroporto internazionale di Erbil, in Kurdistan, nel nord dell’Iraq, che serve da base per la Cia. Non è chiaro se sapessero che era l’hangar della Cia, ma la capacità dei miliziani di colpire con più precisione e senza essere fermati rende i loro attacchi più pericolosi rispetto a prima.

