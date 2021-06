Vale la pena opporsi a Teheran?

E’ una prima volta. Nemmeno la metà degli iraniani è andata a votare e non sono mai stati così pochi da quando esiste la Repubblica islamica. Alcuni seggi della capitale erano già deserti a mezzogiorno, in quello di Hosseineh Ershad c’erano più giornalisti che elettori, si sbagliavano e si scambiavano per locali nel tentativo di intervistarsi a vicenda. L’affluenza è sempre stata una paranoia delle istituzioni islamiche e della stessa Guida Suprema, a questa tornata però non è venuto neanche un guizzo dell’ultimo momento — una finzione apparentemente clamorosa — per risvegliare i dormienti alla vigilia del voto. Stanchi anche i vertici.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni