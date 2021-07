Il piano di Mattarella per l'Europa

E’ alla Sorbona che il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, pronunciò nel settembre 2017 il celebre “discorso per un’Europa unita, sovrana e democratica”, il suo manifesto europeista. Ed è lì, nella più antica università di Francia, che il capo dello stato italiano, Sergio Mattarella, ha preso ieri la parola per consolidare l’asse Roma-Parigi all’insegna dell’europeismo, asse che verrà suggellato nei prossimi mesi da un trattato bilaterale di cooperazione rafforzata, il Trattato del Quirinale. “Sono passati dodici anni dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. E il mondo e l’Europa sono, da allora, radicalmente mutati. Un’ulteriore evoluzione della nostra Unione appare oggi ineludibile”, ha dichiarato Mattarella, sottolineando che “Francia e Italia devono essere fra i protagonisti di questa trasformazione”. Il presidente della Repubblica italiana, a Parigi per una visita di stato di tre giorni iniziata domenica, ha affermato che “la solidarietà fra paesi e istituzioni europee ha rappresentato un punto di riferimento e di guida che ci ha consentito di tracciare insieme una via di uscita dalla crisi”. Ma “la politica del caso per caso non basta”, ha aggiunto, “occorre sapersi cimentare con i nodi che ostacolano il pieno dispiegarsi delle potenzialità dell’Europa unita”.

