L'Unione europea batte AstraZeneca in tribunale

Il Tribunale di Bruxelles oggi ha smontato tutte le argomentazioni di AstraZeneca nella causa che è stata intentata dalla Commissione europea sui ritardi nelle forniture di vaccino, riconoscendo che la società di Pascal ha commesso una “colpa grave” non rispettando i suoi obblighi contrattuali. In una sentenza di 67 pagine, la giudice Delphine Grisard non solo ha considerato come ammissibile e urgente il ricorso e la richiesta di misure cautelari, ma ha anche dato ragione alla Commissione sui due elementi principali che AstraZeneca aveva usato per costruire la narrazione volta a scaricare tutte le responsabilità sull'Ue. Secondo il Tribunale di Bruxelles, la società non ha rispettato la clausola del “best effort” (il migliore sforzo possibile, ndr) prevista dal contratto e dovrebbe utilizzare i suoi impianti di produzione britannici per rifornire l'Ue. E' tutto il contrario di quanto sostenuto da Pascal Soriot da fine gennaio con la sua intervista a Repubblica. La decisione del Tribunale di Bruxelles smentisce anche le critiche rivolte alla Commissione su come ha negoziato i contratti con le società farmaceutiche. La sentenza “è un chiaro riconoscimento che i nostri accordi di acquisto anticipato hanno solide basi legali”, ha detto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Ma AstraZeneca non demorde. Pubblicando un comunicato subito dopo la pubblicazione della sentenza per rivendicare vittoria perché non tutte le richieste della Commissione sono state accettate, la società farmaceutica è riuscita a fare l'ennesimo colpo di comunicazione alimentando sulla stampa britannica il mito della sconfitta dell'Ue.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni