Bruxelles e Londra litigano per le dosi di AstraZeneca dell'impianto olandese

Uno degli stabilimenti a cui l'azienda ha affidato parte della sua produzione sia per il mercato britannico sia per quello europeo diventa un campo di battaglia tra Gran Bretagna e Ue

Il campo di battaglia sui vaccini tra il Regno Unito e la Commissione europea si trova a Leiden, nei Paesi Bassi, dove ha sede uno degli stabilimenti a cui AstraZeneca ha affidato parte della sua produzione sia per il mercato britannico sia per quello europeo. Il nome della società è Halix e produce 5 milioni di dosi al mese. Fino alla scorsa settimana non poteva rifornire l’Ue, perché AstraZeneca aveva ritardato la richiesta di autorizzazione all’Ema per Halix, anche se aveva già fabbricato milioni di vaccini. A quale sponda della Manica andranno?