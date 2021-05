La Russia sobilla i no vax 

Alcuni blogger e influencer francesi sono stati contattati via mail di recente da una agenzia di marketing chiamata Fazze che chiedeva loro di fare video su YouTube, Instagram e altri social criticando il vaccino Pfizer-BioNTech. Uno di loro ha detto a French Tv che gli sono stati offerti duemila euro come remunerazione del servizio. Léo Grasset, youtuber da più di un milione di follower, ha detto di essere stato contattato da un certo Anton che gli ha detto di aver un budget “abbastanza considerevole” per questa “campagna di informazione” sul Covid-19 e sui vaccini offerti agli europei, “in particolare AstraZeneca e Pfizer”. Il riferimento al vaccino anglo-svedese ha fatto sfumare le prime ipotesi che parlavano di una possibile ritorsione da parte di AstraZeneca nei confronti degli europei. La querelle politico-commerciale, come si sa, è molto vivace ed è ora andata su vie legali: l’Unione europea ha chiesto ieri all’apertura del processo dieci euro per dose per ogni giorno di ritardo nelle consegne da parte di AstraZeneca a partire dal primo luglio. L’Ue chiede anche dieci milioni di euro per ogni violazione del contratto di consegna stipulato dalle parti (il verdetto è previsto per il prossimo mese).

