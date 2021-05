Parigi non ha voglia di un altro 2014 e blocca i cortei pro Gaza

Il ricordo delle violenze e delle grida antisemite che rimbombarono nel quartiere multietnico parigino di Barbès nel luglio 2014 è ancora vivo in Francia. All’epoca, erano state organizzate diverse manifestazioni per denunciare un’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza e il 19 luglio un’orda di facinorosi scese in strada urlando “A morte Israele”, scontrandosi duramente con le forze dell’ordine. L’attuale ministro dell’Interno francese, Gérald Dermanin, non ha alcuna intenzione di rivivere un altro 19 luglio 2014, di mettere ancora sotto pressione una polizia già stremata dai problemi di sicurezza interni, di importare nuovamente in Francia la recrudescenza delle tensioni israelo-palestinesi, e per questo motivo ha deciso di vietare oggi ogni sorta di raduno nella capitale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni