Per Hamas i razzi sui civili israeliani sono uno show politico 

Il secondo giorno di guerra tra i gruppi armati di Gaza e le forze militari di Israele è stato intenso come le prime ventiquattro ore ma ci sono stati un po’ meno lanci di razzi – giusto qualche decina in meno, un cambiamento non percettibile sul totale di milleduecento registrati alle sei di sera. Prima o poi entrambe le parti dovranno cercare il rallentamento e poi il termine delle operazioni. Sanno che alla fine questo conflitto non avrà alcun risultato pratico se non parecchi morti e la distruzione di molti edifici. Secondo il ministero della Sanità di Gaza finora i bombardamenti aerei hanno ucciso 56 palestinesi, dei quali 14 minorenni, e dall’altra parte i lanci di razzi hanno ucciso sei israeliani, incluso un bambino di sei anni. Tuttavia secondo Defense for Children, una ong palestinese che si occupa di protezione dei bambini e registra le vittime e le circostanze della loro morte, alle sei del pomeriggio di martedì un razzo sparato da un gruppo palestinese – e non una bomba israeliana – è caduto corto nella Striscia di Gaza vicino alla moschea al Omari a Jabalia e ha ucciso otto palestinesi, inclusi due bambini.

