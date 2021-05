Con Israele si sta senza se e senza ma (e senza fare i furbetti)

Quando un gruppo di terroristi jihadisti attacca una democrazia a colpi di missili, 1.200 in due giorni, mosso dallo scopo deliberato di colpire il numero più elevato possibile di civili in quel paese, provando a cancellare un pezzo di popolazione nell’attesa di poter direttamente cancellare un giorno l’intero paese dalle mappe geografiche del medio oriente, quando succede quello che abbiamo visto in questi giorni sui cieli di Gerusalemme e di Tel Aviv lo spazio per i distinguo, lo spazio per i se, per i ma, per i però, per i forse, per i non so, è uno spazio che non dovrebbe esistere nel dibattito pubblico. E che dovrebbe lasciare il posto a una considerazione più ovvia e più lineare: quando una democrazia, come quella di Israele, viene colpita da terroristi che sognano di eliminarla, quella democrazia, molto banalmente, va difesa senza indugi, senza esitazioni, senza arrovellarsi nelle stesse considerazioni e nelle stesse profonde riflessioni che si potrebbero fare quando le armi, piuttosto che essere visibili nel cielo, sono deposte.

