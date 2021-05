Per Israele la politica italiana depone le armi: solidarietà bipartisan al Portico d'Ottavia

Un portico per tutti. Ma soprattutto per loro due. Abituati alla Striscia di Gaza della politica italiana e ben allenati a mandarsi missili quotidiani, Matteo Salvini ed Enrico Letta si ritrovano per la prima volta sotto la bandiera di Israele. Che non è appunto quella del governo Draghi, di cui sono i litigiosi azionisti con reciproche accuse di sabotaggio.

Eccoli al Portico d’Ottavia, cuore del ghetto, giorno dell’orgoglio, bandiere alle finestre. Bambini con i cartelli “fuori Hamas dalla Palestina”.

