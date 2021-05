Abu Mazen l'irrilevante

Mahmoud Abbas (Abu Mazen), presidente dell’Autorità nazionale palestinese, è l’assente, o addirittura il primo sconfitto, nello scontro che da lunedì sera vede fronteggiarsi Gaza e Israele. Con i suoi ottantacinque anni di età e quindici di presidenza, Abu Mazen aveva pensato che l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca avrebbe coinciso con una maggiore apertura americana verso la causa palestinese. Per farsi vedere ben disposto e per compiacere Biden aveva anche indetto per la prima volta delle elezioni che poi, per paura di perdere, ha cancellato. Avrebbe vinto Hamas, il gruppo che ha il controllo della Striscia di Gaza e che ha lanciato l’offensiva contro Israele. Abu Mazen, dopo aver cercato di proporre a Hamas un governo di unità nazionale, ha annullato le elezioni. Non avendo intenzione di assumersi la responsabilità della cancellazione di un voto così atteso, ha detto che non si sarebbe tenuto per colpa di Israele, che non avrebbe permesso ai palestinesi che risiedono a Gerusalemme est di votare nella capitale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni