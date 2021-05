Provocazione al confine nord per trascinare anche Hezbollah nella guerra contro Israele

Alle sei di sera è finito il terzo giorno del conflitto tra gruppi armati di Gaza e forze militari di Israele ed è cominciato il quarto. Secondo fonti multiple (da al Jazeera all’esercito israeliano) tre razzi sono stati sparati dal sud del Libano contro Israele e sono finiti in mare, ma mentre questo giornale va in stampa non sembra l’inizio della temutissima guerra a tenaglia – razzi di Hamas da sud e missili del gruppo libanese Hezbollah da nord – che potrebbe costringere la popolazione di Israele per tutta la sua lunghezza a rifugiarsi nei bunker. L’esercito israeliano ha detto subito “stiamo investigando quello che è accaduto”,suona come una reazione cauta e molte fonti hanno ipotizzato che i razzi potrebbero essere stati sparati da un gruppo palestinese che ha base in Libano. Del resto, se Hezbollah – che è la potenza più pericolosa al confine, più dei gruppi armati di Gaza, e dispone di decine di migliaia di missili – volesse entrare nel conflitto per approfittare dell’occasione è difficile credere che lo farebbe con tre razzi in mare. L’ipotesi per ora più solida è che si sia trattato di un lancio da parte di una fazione minore per alzare la tensione anche a nord e provocare così l’entrata in guerra di Hezbollah, ma come tutte le ipotesi potrebbe essere smentita dai fatti.

