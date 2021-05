L'Ue spera nei ricollocamenti volontari. Il problema: ''la Libia non è la Turchia”

La Commissione europea ieri ha detto di non aver ricevuto ancora “alcuna promessa specifica” per il ricollocamento in altri stati membri dei migranti sbarcati a Lampedusa negli ultimi giorni, malgrado l’appello lanciato lunedì dalla commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, a dimostrare “solidarietà” all’Italia. I contatti con gli altri 26 governi “sono in corso”, ha spiegato un portavoce. La speranza è di ricostruire una coalizione di volenterosi: un gruppo ristretto di paesi che accetti le “relocation” volontarie, come accaduto nel 2018 e 2019, prima che la pandemia di Covid-19 frenasse gli sbarchi ma anche la ridistribuzione di migranti. “Mentre si continua a negoziare il nuovo Patto su migrazione e asilo, si dia una risposta urgente agli sbarchi in corso nel segno della solidarietà europea. La frontiera marittima italiana è una frontiera europea”, ha detto il sottosegretario Enzo Amendola. In una discussione al Consiglio Affari generali sul vertice europeo del 24 e 25 maggio, Amendola ha spiegato che c’è preoccupazione per i migranti che arrivano da Libia e Tunisia e che serve una risposta urgente. Tuttavia il governo italiano farebbe meglio a non farsi illusioni. In termini quantitativi le relocation volontarie non sono una bacchetta magica. Dal 2018 ci sono state varie fasi di ridistribuzione dei migranti. Prima quella dei bracci di ferro con l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per consentire gli sbarchi dalle navi tenute in mare per giorni con la politica dei porti chiusi. Poi quella dell’accordo di Malta del settembre 2019, rivendicato come un successo da Luciana Lamorgese, perché avrebbe dovuto rendere permanente le relocation tra paesi volenterosi. I numeri parlano da soli. “Dal 2018 1.273 persone sono state trasferite dall’Italia verso altri stati membri”, ha spiegato il portavoce della Commissione. In pratica è la metà dei migranti sbarcati a Lampedusa nel fine settimana.

