Sorpresa: la Germania è spendacciona

Più 7,7 per cento a marzo di quest’anno, rispetto a febbraio, è l’aumento mensile di acquisti al dettaglio fatto segnare dai tedeschi. Si tratta in termini nominali (euro spesi) di un incremento del 12,3 per cento, il record da quando esistono le serie storiche rilevate dall’istituto federale di statistica Destatis; in termini reali, inflazione compresa, è l’11, rispetto ad attese di un calo dello 0,3. La performance è stata propiziata l’8 marzo dalla fine del divieto di metter piede in negozio, a sua volta frutto del calo dei contagi sotto i cento per 100 mila abitanti, pur con l’obbligo di prenotazione. In precedenza c’era il “click and collect”, ordine online e pagamento alla soglia, una sorta di asporto non limitato all’alimentare.

