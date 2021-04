Perché il vincolo esterno blinda l'Italia dei prossimi sei anni

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza “è come un contratto tra l’Unione europea e ciascuno stato membro”, dicono alla Commissione. In Francia qualcuno stizzosamente lo definisce “come un programma del Fmi”. Queste due parole – “contratto” e “programma” – riassumono la complessità politica dei piani di Recovery, compreso quello dell’Italia adottato sabato: le centinaia di pagine di riforme, missioni e investimenti non impegnano solo il governo Draghi, ma anche quelli successivi per i prossimi sei anni. Se non si rispettano, l’Ue non verserà i soldi. Potrebbe perfino chiederli indietro. Anche se con modalità diverse, la “condizionalità” è di nuovo protagonista.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni