La "nuova Libia" stringe la mano a Putin e dialoga con l'Onu

La complicata fase di transizione politica in Libia potrebbe vivere un passaggio significativo oggi, quando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà sul dispiegamento di una sessantina di funzionari che dovrebbero monitorare il rispetto del cessate il fuoco. L’approvazione non è scontata. Basti pensare che la Russia, membro permanente del Consiglio, è direttamente coinvolta sul terreno tramite i mercenari della Wagner, la società di sicurezza privata usata dal Cremlino per sostenere le forze nell’est della Libia. Ieri, mentre gli Stati Uniti annunciavano sanzioni economiche ancora più dure nei confronti del capo della società russa, l’oligarca Evgenij Prigožin, il primo ministro libico Abdul Hamid Dbaiba è volato a Mosca per incontrare il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Il dato politico di maggior rilievo è che il nuovo premier ha anche avuto la possibilità di parlare per telefono direttamente con il presidente Vladimir Putin che ufficialmente non parlava con un leader libico dai tempi di Gheddafi. Nemmeno il generale Khalifa Haftar, considerato l'uomo del Cremlino in Libia, aveva mai convinto così tanto Putin al punto dal convincerlo a incontrarlo di persona, o ad avere un colloquio ufficiale con lui. L'ex presidente del governo di unità nazionale di Tripoli, Fayez al Serraj, nel 2019 riuscì a strappare una foto con Putin a Sochi nel 2019, ma fu durante un vertice russo-africano e si trattava di una foto di rito, che il presidente russo scattò con tutti gli altri paesi africani. “Stavolta è stato diverso e Putin ha voluto dare un segnale per dire che Dbaiba è diverso da Serraj o da Haftar – ci dice l'esperto di Libia Jalel Harchaoui - “ha apprezzato soprattutto la personalità distinta del nuovo premier, la sua voglia di fare affari”. Nelle dichiarazioni finali rese dalle due delegazioni, ovviamente, non si è fatto alcun riferimento ai mercenari russi presenti in Libia, segno ulteriore della grande attenzione di Dbaiba nel non urtare troppo le sensibilità diplomatiche di Russia e Turchia, le due forze esterne più attive militarmente in Libia.

