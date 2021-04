Draghi vola in Libia, c'è un irripetibile allineamento a tre

A Tripoli, Roma e Washington le circostanze non sono mai state così buone per riportare il paese africano verso un minimo di stabilità

Il premier italiano Mario Draghi è il primo leader europeo a volare a Tripoli in Libia per incontrare il primo ministro Abdelhamid Dabaiba e questa mattina si è mosso in fretta perché deve recuperare il ritardo italiano accumulato negli ultimi anni, deve battere altri governi d’Europa che hanno interessi diversi dai nostri e deve sfruttare anche alcune circostanze fortunate che gli sono d’aiuto. “Il momento è unico”, come ha detto in conferenza stampa, perché c’è una finestra di opportunità che rischia di chiudersi in poco tempo.