Il piano di Draghi per avvicinarci alla Libia

Che gli interessi militari ci siano, e che siano tutt’altro che secondari, pare quasi scontato dirlo. E non si spiegherebbe altrimenti, sennò, il fatto che il governo libico ci abbia tenuto a dare pubblicità avvenuto venerdì scorso a Palazzo Baracchini, tra il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e l’ambasciatore di Tripoli a Roma, Omar Tarhuni. Solo che gli interessi militari, comme il faut, vanno trattati con estrema cautela, o più semplicemente inclusi in un programma diplomatico più ampio, che abbia una coloritura il più possibile civile. Per questo Mario Draghi s’è presentato ad Abdelhamid Dabaiba quasi come un portavoce della volontà europea di aiutare il neonato e già periclitante governo libico in un piano di ripartenza economico. E per questo uno dei primi campi su cui l’Italia offrirà supporto logistico e scientifico sarà proprio quello sanitario, per allestire una efficace campagna vaccinale. E l’altro progetto su cui a Roma già ci si sta dando da fare, oltre alla sempre vagheggiata “Autostrada della pace” lungo la costa, consiste nel ripristino dei collegamenti aerei con Tripoli. Non a caso lunedì, alla vigilia della visita del premier, una delegazione italiana guidata dall’ad dell’Enav, Paolo Simioni, ha svolto un sopralluogo nei dintorni dell’aeroporto della capitale, che andrà ristrutturato e ampliato magari proprio col contributo delle imprese italiane. E in fondo dovranno essere civili anche gli elicotteri che Leonardo proverà a fornire al governo libico, così da non violare l’embargo internazionale: mezzi per il trasporto di personale diplomatico e forze di polizia, e che fino a qualche mese fa a Tripoli pensavano di acquistare dai francesi di AirBus. Segnali di equilibri che mutano.

