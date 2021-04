Putin si immunizza a vita dai giudici

Vladimir Putin ha firmato la legge che gli consentirà di rimanere presidente per altri due mandati, se verrà eletto, e di superare il limite precedente per il quale non si poteva essere capo del Cremlino per più di due cicli consecutivi. Putin ha ratificato il risultato dell’elezione nazionale del luglio dello scorso anno, quando assieme ad altri quesiti era stato chiesto ai russi di cambiare alcuni articoli della Costituzione, tra cui quello che imponeva il limite dei mandati presidenziali.

