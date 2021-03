AstraZeneca Gold

Una settimana dopo il blocco temporaneo del vaccino AstraZeneca in Europa arrivano i risultati dei test americani e dicono: AstraZeneca è ancora più sicuro di quanto credevamo e la Food and Drug Administration americana lo approverà nelle prossime settimane. E’ una risposta indiretta anche alla dichiarazione di ieri del presidente russo Vladimir Putin che insiste perché il vaccino Sputnik sia prodotto negli impianti europei – a spese dell’Europa – e lo fa con il solito tono da controinformazione: “I governi europei pensano agli interessi di Big Pharma e non al bene dei cittadini” (Putin farà oggi finalmente il vaccino Sputnik dopo avere tentennato per quattro mesi). Ma a questo punto non si capisce perché produrre in Europa un vaccino russo che deve ancora essere approvato dall’Ema (non si sa quando) e non il vaccino AstraZeneca che è già stato approvato e nel giro di quattro mesi ha superato entrambe le selezioni, quella europea e quella americana. Sarebbe controproducente e una perdita di tempo in un periodo nel quale è proprio il tempo a contare moltissimo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni