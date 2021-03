Lezioni dal lockdown in Francia

Macron chiude il paese per la terza volta ma i francesi possono andare a scuola e dal parrucchiere, perché a casa ci stanno gli adulti (piaccia o no al Covid)

La Francia va in lockdown per la terza volta ma non chiude le scuole, che nella sua laïcité considera luoghi di culto, e nemmeno chiude i parrucchieri, che nella sua liberté considera luoghi di pari opportunità. E ha ragione, fa bene, è stato pur sempre un francese, Patrice Leconte, a insegnarci che le uniche donne da sposare a occhi chiusi sono le parrucchiere, che “emanano profumo d’amore” e s’ammazzano prima che l’amore finisca, sapendo che tanto finisce. Dice il Giornale che questo terzo lockdown certifica il fallimento di Macron. Sarà. A noi pare che il Covid abbia laureato in fallimento tutti o quasi tutti, dai francesi ai messicani passando per i tedeschi e naturalmente gli italiani, ma evidentemente siamo state orbate dalla peggiore forma di relativismo, la prospettiva femminile.