Il guaio polacco del Recovery

Quando la Polonia e l’Ungheria a novembre minacciavano di mettere il veto al budget pluriennale e al Recovery fund, fu proprio la Polonia a cedere per prima e a convincere Budapest che quei soldi servivano anche a loro e che alla fine sullo stato di diritto si sarebbe potuti arrivare a un accordo. Così è stato, il pacchetto di 750 miliardi di euro è stato approvato e sembrava tutto concluso, se non fosse che proprio in Polonia si è aperta la prima spaccatura. La maggioranza litiga sull’approvazione del Recovery, perché uno dei partiti al governo, l’ultradestra del ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro, Polonia solidale (SP), non ha intenzione di approvarlo. Per due ragioni: non vuole che la Polonia si ritrovi addosso il debito degli altri; e soprattutto perché la clausola dello stato di diritto gli sembra inaccettabile.

