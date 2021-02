Da Hong Kong a Londra, solo andata

Entra in vigore nel Regno Unito la nuova legge sull’immigrazione per chi possiede il passaporto di British National Overseas. Dall'ex colonia inglese molti attivisti vogliono trasferirsi, nonostante la propaganda di Pechino che non riconosce più i Bno e dice: sarete cittadini di seconda classe

Da ieri è entrata in vigore nel Regno Unito la nuova legge sull’immigrazione per chi possiede il passaporto di British National Overseas (Bno), il passaporto speciale dei cittadini di Hong Kong che dà diritto alla nazionalità (ma non alla cittadinanza) e risale ai tempi della colonia. E’ una misura concreta, annunciata da tempo dal governo di Boris Johnson, per accogliere coloro che vogliono scappare dall’ex colonia inglese: chi ha il passaporto speciale può richiedere un visto facilitato di residenza fino a cinque anni, e poi fare domanda per la cittadinanza. Il visto si può fare tramite app o comunque online, evitando di dare nell’occhio visitando il consolato britannico.

