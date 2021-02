Caccia a Marjorie

Nell’aria da resa dei conti dopo la fine del mandato di Donald Trump – nella pausa prima che le forze trumpiane si riorganizzino, se ne vedono già i segni, anche questo impeachment nasce morto perché soltanto cinque repubblicani voterebbero a favore se si votasse oggi – il bersaglio politico più esposto è Marjorie Greene, della Georgia, eletta al Congresso a novembre. Greene è una favorita di Trump, che l’ha definita “la futura stella del Partito repubblicano”. E’ anche una fanatica di QAnon ed è una complottista che nega le strage della scuola elementare di Sandy Hook – dove nel 2012 un folle ammazzò a fucilate 27 persone, in maggioranza bambini di sei e sette anni. La deputata sostiene che fu una messinscena ordita dai democratici per approvare leggi più severe sulla vendita di armi negli Stati Uniti e che tutte le persone coinvolte sono attori pagati che stanno recitando una parte davanti ai media. Nega anche allo stesso modo la strage di Parkland, dove nel 2018 uno studente uccise a fucilate diciassette compagni di scuola e c’è un filmato di lei che pedina un sopravvissuto e tenta di coglierlo in fallo – lui la ignora. “Non ha mai chiesto scusa, non ha mai ammesso di essersi sbagliata su Sandy Hook, su Parkland e sull’11 settembre, non ha mai ritrattato”, dicono i genitori delle vittime. Un padre, Fred Guttemberg, ha dichiarato in pubblico di essere disposto a provare a Greene che sua figlia Jamie esisteva ed è morta, ma non ha ricevuto risposta. Sabato una delle madri di Parkland, Linda Beigel Schulman, è riuscita a parlare al telefono con Greene e le ha chiesto se crede davvero a quello che ha detto. Lei ha risposto di no. Allora le ha chiesto di andare con lei in televisione a ripeterlo. Ma lei si è rifiutata.

