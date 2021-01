C'è una cellula dell'Isis dentro Baghdad

Il portavoce del ministero della Difesa irachena, Yahia Rasool, sostiene che i due attentatori che ieri si sono fatti esplodere in un mercato di Baghdad e hanno ucciso trentadue persone fossero braccati dalla polizia e sul punto di essere catturati. I testimoni e i video smentiscono questa versione. Il primo stragista avrebbe detto di sentirsi male in modo da raccogliere attorno a sé un capannello di gente e poi ha fatto saltare in aria il suo corpetto esplosivo. Il secondo si è avvicinato a un altro gruppo di persone che guardava da lontano gli effetti del primo scoppio e anche lui ha fatto saltare un corpetto esplosivo.

Pubblicità

Pubblicità