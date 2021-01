Tutte le tappe dell'Inauguration Day

È il giorno di Joe Biden ed è il giorno in cui Donald Trump lascia la Casa Bianca. Oggi il 46esimo presidente degli Stati Uniti inizia ufficialmente il suo mandato. Per gli americani quella del passaggio del testimone è una tradizione sacra, è il simbolo della democrazia che si compie e si rinnova, come ha raccontato al Foglio uno degli ex speechwriter di Bill Clinton. Un momento che assume un significato ancora più forte dopo l'assalto a Capitol Hill.

