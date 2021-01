Aria di vendetta al Congresso

Per giorni il presidente e il suo vicepresidente non si sono parlati, e anche se adesso il secondo fa sapere che le relazioni si sono ricomposte, la posta si alza di nuovo, per entrambi. Donald Trump aspetta la fine rabbioso, critica i democratici e difende le parole dette prima dell’assalto al Congresso, le parole dell’istigazione, ed esercita ancora il proprio potere dove e come può, cioè in politica estera, dichiarando Cuba sponsor del terrorismo per esempio, per rendere ancora più complicato l’inizio del suo successore, Joe Biden. Chi chiede le dimissioni immediate di Trump, come l’ex giornale amico (da qui in avanti sarà tutto un “ex”) Wall Street Journal, forse a questo pensava: non è tanto o troppo Twitter, è che continua a essere il commander in chief.

Pubblicità

Pubblicità