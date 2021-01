Schwarzenegger contro Trump, "il peggior presidente di sempre"

In un video l'attore ed ex governatore repubblicano della California parla dell'assalto al Congresso. Ricorda la sua infanzia nell’Austria post nazista e cita la Notte dei cristalli come parallelo con la violenza populista dei Proud boys: "Pensavate di poter ribaltare la costituzione ma non vincerete mai"

L'attore Arnold Schwarzenegger, ex governatore repubblicano della California, ha mandato un messaggio ai suoi follower di Instagram con un video nel quale parla dell'assalto al Congresso del 6 gennaio e accusa il presidente uscente Donald Trump - "il peggior presidente di sempre" - di aver "cercato un colpo di stato ingannando le persone con le sue bugie". Schwarzenegger, sulla colonna sonora e brandendo la spada di Conan ("La nostra democrazia è come l'acciaio di una spada - dice la star di Hollywood - più lo si tempra e più diventa forte. Siamo stati temprati con guerre, ingiustizie e insurrezioni. E anche se siamo scossi da quanto successo nei giorni scorsi diventeremo più forti perché ora sappiamo cosa possiamo perdere"), ricorda la sua infanzia nell’Austria post nazista e cita la Notte dei cristalli come parallelo con la violenza populista dei Proud boys, gruppo di estrema destra più volte difeso dal presidente Trump. Fa i suoi auguri al presidente Biden e attacca Trump senza mezzi termini: "È un fallito, verrà ricordato come il peggiore della storia. La cosa positiva è che diventerà irrilevante come un vecchio tweet", dice l'ex Terminator, oggi settantatreenne. E cita una frase di Teddy Roosevelt: "Patriottismo significa stare dalla parte del paese, non dalla parte del presidente".

