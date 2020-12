Trumpino dispettuccio

Non c’è da illudersi sui motivi per i quali il presidente americano uscente, Donald Trump, considera di concedere la grazia a Edward Snowden, il contractor dei servizi segreti americani che nel 2013 trafugò una mole enorme di dati per consegnarla ai media e poi si rifugiò in Russia. Molti considerano Snowden un eroe della trasparenza, ma Trump accarezza l’idea di perdonarlo e di concedergli così di rientrare negli Stati Uniti soltanto per vandalismo politico. Il presidente uscente detesta le agenzie di intelligence americane – le considera parte del suo nemico immaginario, il Deep State – e odia anche l’ala istituzionale del Partito repubblicano. Graziare Snowden farebbe arrabbiare molto entrambi, la comunità di intelligence e i repubblicani.

