Il Natale in Cina è arresti e repressione

La trentasettenne Zhang Zhan, avvocatessa e attivista, era stata arrestata a maggio scorso nella casa dei suoi genitori a Shanghai. Il suo canale YouTube e il suo account Twitter erano diventati un punto di riferimento per chi voleva seguire la situazione da Wuhan sin da febbraio, quando aveva preso un treno verso la città più colpita dall’epidemia di coronavirus per verificare la narrazione del governo centrale. Ieri è stata condannata da un tribunale di Shanghai a quattro anni di carcere (uno in meno della massima pena prevista) con l’accusa di “provocare litigi e guai”. E’ un reato inserito all’articolo 293 del Codice penale cinese del 1997, fa parte delle offese contro la quiete pubblica ed così vago da essere utilizzato molto spesso per arrestare attivisti e tenere sotto controllo i difensori dei diritti umani. Secondo quanto raccontato ai media dal suo avvocato, Zhang Zhan è arrivata in tribunale sulla sedia a rotelle, debilitata anche dai “diversi scioperi della fame” compiuti in questo periodo per protesta nei confronti delle accuse mosse contro di lei. Durante i suoi tre mesi a Wuhan, Zhang ha parlato con i residenti, ha messo in discussione i numeri dei contagi ufficiali del governo, ha parlato esplicitamente – soprattutto nel suo ultimo video, datato 13 maggio – di “violazione dei diritti umani” da parte delle istituzioni. Zhang Zhan fa parte di quel gruppo di cosiddetti “citizen journalist” che i funzionari cinesi hanno cercato in tutti i modi di fermare per assicurarsi che il racconto della gestione dell’epidemia diffusa in Cina e nel mondo fosse solo una: quella del governo.

