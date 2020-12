A Hong Kong condannata la democrazia

Joshua Wong, 24 anni, Agnes Chow, di 23, e Ivan Lam, di 26, sono stati condannati ieri rispettivamente a 13, 10 e 7 mesi di carcere dal tribunale di Hong Kong per aver partecipato a una manifestazione illegale contro il governo nel 2019. Wong, Chow e Lam sono tre fra i volti più noti delle proteste pro autonomia dell’ex colonia inglese, tre ragazzi che da anni combattono “per la democrazia”, e la loro condanna di ieri è l’ennesimo segnale di una repressione sempre più dura da parte di Pechino per chi non si adatta alla nuova natura di Hong Kong.

