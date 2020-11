Il piano di Londa per tornare alla normalità

Quando a settembre aveva accennato al progetto “Moonshot” – ti testi ogni giorno mentre ti trucchi o ti fai la barba e se sei negativo ti unisci a un mondo tornato a girare quasi normalmente, sennò stai a casa – Boris Johnson aveva ancora l’aria di uno che le sparava grosse davanti a una situazione di cui non riusciva ad afferrare nulla. Ora che deve salvare soprattutto se stesso ed evitare la sua pronta rottamazione nel periodo delicatissimo che ci sarà tra la Brexit e la distribuzione di un vaccino, ovvero il tipo di photo opportunity che i Tory potrebbero negargli dopo la performance scadente dell’ultimo anno, la speranza è (quasi) tutta appesa al progetto pilota iniziato a Liverpool: testare ogni giorno e per una settimana chi è entrato in contatto con un positivo, senza chiedergli di isolarsi a meno che non lo sia anche lui.

