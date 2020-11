"Con Biden gli Stati Uniti torneranno a essere il principale alleato dell'Europa", ci dice Fubini

L'accordo sulla Via della Seta "che non ha prodotto effetti commerciali". Le responsabilità della Cina nella propagazione del virus. E il paradosso di dover ringraziare Trump: "Senza il suo isolazionismo il Recovery Fund non sarebbe esistito". Parla il vicedirettore del Corriere della Sera

L’ “elefante rosa”, di cui parla Federico Fubini nel suo ultimo libro “Sul Vulcano. Come riprenderci il futuro in questa globalizzazione fragile” (Longanesi 2020), si aggira per i corridoi dei palazzi romani sfuggendo a sguardi indiscreti. Fuor di metafora, l’elefante rosa è la firma del governo italiano sul memorandum d’intesa con Pechino: nel 2013 l’Italia stringe con la Repubblica popolare cinese un accordo dall’enorme valore simbolico. Per la prima volta un paese fondatore dell’Ue, membro della Nato e del G7, aderisce alla Belt and Road Initiative: un successo geopolitico per Xi Jinping, una sconfitta per l’asse atlantico.

Pubblicità

Pubblicità