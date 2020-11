Bye bye Trump. Il sistema Bolsonaro a un passo dal crollo

La Repubblica federale del Brasile non è quella degli Stati Uniti d’America. Se l’elezione di Donald Trump nel 2016 era stata uno shock per la nazione faro del “mondo libero”, il suo omologo brasiliano aveva provato a spacciare la propria vittoria (e così era stata effettivamente percepita da una parte di elettorato e di analisti) come una svolta liberale dopo quindici anni di governo del Partito dei Lavoratori, ostile alle forze del mercato come al principio illuminista di separazione dei poteri. Un partito “corrotto” perché - sostanzialmente - “comunista”, ripeteva la destra brasiliana già prima dell’emersione nella scena politica di Jair Bolsonaro. Nonché portatore di una concezione “tropicale” della democrazia, che non è liberale ma organica e populista.

