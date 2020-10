Che cosa aspettarsi dal vertice dei leader Ue sul Covid

La nave dell'Unione Europea ha già colpito l'iceberg della seconda ondata Covid-19, ma l'orchestra dei capi di stato e di governo questa sera continuerà a suonare la melodia della cooperazione e del coordinamento su questioni come il riconoscimento reciproco dei risultati dei test, l'armonizzazione dei giorni della quarantena e la logistica per i vaccini. Almeno questa è l'intenzione del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a poche ore dal vertice in videoconferenza. Uno dopo l'altro i paesi tornano in lockdown. Ieri la Francia ha imposto il confinamento duro come in primavera tranne per le scuole e la Germania ha annunciato la chiusura di bar e ristoranti per un mese. Gli ospedali si riempiono e in poche settimane (in alcuni casi giorni) avranno raggiunto la saturazione. Il Belgio – che potrebbe decretare il lockdown generale già domani, dopo il fallimento del copri-fuoco – avrà esaurito i posti letto Covid negli ospedali tra cinque giorni, secondo l'evoluzione attuale dei ricoveri. I capi di stato e di governo “non possono mettersi a affrontare ora a 27 la situazione locale degli ospedali”, spiega al Foglio una fonte europea.

