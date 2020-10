Macron e Merkel chiudono tutto e dappertutto tranne le scuole

Scordatevi la vaccinazione di massa a dicembre e il Natale con la famiglia allargata: l’Europa si prepara a un inverno di lockdown, probabilmente più lungo che in primavera, perché allentando le restrizioni troppo presto c’è il rischio di provocare una terza ondata di coronavirus. “Quest’anno Natale sarà un Natale diverso”, ha detto Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione è stata anche molto prudente sui vaccini. Quando le case farmaceutiche saranno pronte per la produzione, “nel migliore scenario possibile” saranno in grado di “fornire dai 20 ai 50 milioni vaccini al mese”. Ma “i grossi numeri di forniture sono attesi in aprile”.

