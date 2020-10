Sui nostri lockdown personali

Quando la cancelliera Angela Merkel dice di fare, in sostanza, dei lockdown personali, intende: responsabilità e paura tratterranno ognuno di noi dal correre – e far correre agli altri – rischi eccessivi o inutili. Il New York Times ha studiato il caso dell’Iowa, uno stato conservatore, che non ha mai imposto un lockdown totale, che ha riaperto velocemente ma dove l'economia è comunque fragile

“Non puoi riaprire l’economia e aspettarti che ogni cosa ritorni ai livelli pre Covid – ha detto al New York Times Michael Luca, economista della Business School di Harvard che studia l’impatto delle restrizioni durante la pandemia – Se un mercato non è sicuro, la gente non vi partecipa”. Luca, assieme ad altri economisti, ha pubblicato uno studio alla fine dell’estate che spiega come le azioni del governo riguardo alle misure cosiddette “stay home”, introdurle e poi toglierle, abbiano un effetto diretto – chi vuole uscire non esce più – e uno indiretto – segnalare alle persone quando diventa sicuro ricominciare a uscire. La ricerca mostra che, quando i lockdown vengono rimossi, i comportamenti cambiano a seconda dell’andamento del contagio del coronavirus e delle inclinazioni politiche. Negli Stati Uniti la domanda di servizi – in particolare lo studio si concentra sulla frequentazione dei ristoranti – è aumentata molto nelle zone in cui la maggioranza delle persone vota per il Partito repubblicano, ma comunque la domanda di servizi resta bassa laddove si è continuato a registrare molti casi di coronavirus. C’è una conclusione che riguarda i leader politici e di governo: la premessa è che “cruciale”, nella gestione individuale delle indicazioni fornite “è la conoscenza”. Per questo le indicazioni sulle misure di restrizione, sia quando vengono imposte sia quando vengono allentate, sono molto importanti, e devono essere chiare. Questa ricerca come altre mostrano che il crollo delle attività economiche è spesso stato il risultato di decisioni individuali più che di imposizioni dei governi.

