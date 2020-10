"Boxed out", la guerriglia dei librai contro Amazon

"Boxed out", lo slogan di questa campagna di marketing, è un gioco di parole per denunciare il modello di business che sta “facendo fuori” i librai, ma anche un riferimento alle scatole a marchio Amazon. Le librerie si sono armate: scatole ovunque e vetrine coperte da slogan che dicono “Lasciamo la distopia a Orwell, per piacere”, “libri consigliati da una persona in carne e ossa, non da un algoritmo inquietante che vuole vendervi un deodorante”