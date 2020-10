Nella Francia sotto coprifuoco aumentano i contagi e i complottisti di QAnon

Parigi. Emmanuel Macron ha deciso di introdurre il coprifuoco dalle 21 alle 6 nelle zone di massima allerta, nell’Ile de France e in otto metropoli per almeno quattro settimane. Il governo francese ha decretato l’emergenza sanitaria, le misure di restrizione entreranno in vigore da sabato, e ci saranno dei sostegni economici per i settori più colpiti, come quello della ristorazione. Macron ha parlato a lungo ieri sera, non lo faceva dal 14 luglio, ma la Francia sta registrando un aumento corposo dei contagiati e, cosa che preoccupa di più, dei ricoveri in rianimazione negli ospedali. Macron ha spiegato perché queste misure sono importanti e perché è importante rispettare le regole per evitare di dover arrivare al lockdown più severo: anche in Francia, come altrove, la seconda ondata ha portato la cosiddetta “fatica da Covid”: c’è molta più insofferenza nei confronti delle chiusure.

