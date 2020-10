"Sono immune": Trump dice che aver superato il Covid lo rende migliore di Biden

"Ora avete un presidente che non si deve nascondere in un seminterrato, come il suo oppositore". E Twitter segnala il post che diffonde fake news

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di essere "immune" al coronavirus dopo essersi completamente ripreso dalla malattia. In un'intervista a Fox News, Trump ha detto di sentirsi "fantasticamente" e di essere pronto a "uscire dal seminterrato". Che è sia quello della Casa Bianca, la Map Room nella quale il presidente è stato in isolamento nei gironi scorsi, sia quello metaforico della paura, nel quale invece – sostiene – il suo avversario Joe Biden è ancora rinchiuso. "Sembra che io sia immune, quindi posso uscire dal seminterrato, cosa che avrei fatto comunque", ha detto Trump al canale tv "E come del resto ho già fatto". "Quindi ora avete un presidente che non si deve nascondere in un seminterrato, come il suo oppositore".

Peccato che, anche se sembra essere una condizione assai rara, studi scientifici abbiamo riportato casi di persone che si sono ammalate più volte. Dev'essere poi ancora essere stabilito con certezza se l'infezione da Covid-19 porti all'immunità. Anche Twitter ha segnalato (pur non cancellandolo) il "cinguettio" nel quale il presidente americano ha scritto di essere "immune" al coronavirus, segnalato come "in violazione delle nostre regole sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid-19".

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can't get it (immune), and can't give it. Very nice to know!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020

Le dichiarazioni di Trump arrivano il giorno dopo che il suo medico, in un promemoria diffuso sabato sera, aveva affermato che il presidente "non era più considerato a rischio di trasmissione" e che avrebbe fatto un "ritorno sicuro agli impegni pubblici" entro il fine settimana. Il memo del dottor Sean P. Conley, tuttavia, non ha confermato se Trump fosse risultato negativo al Covid-19. Trump aveva annunciato di aver contratto il virus il primo ottobre. “Il Covid è come l'influenza, che fa 100 mila morti l'anno, ma non per questo chiudiamo il paese. Dobbiamo conviverci, e in gran parte della popolazione è meno letale", aveva detto il presidente americano sei giorni fa. "Sembra che io sia immune, non lo so forse ancora per molto tempo o forse per poco ... Potrei esserlo a vita, nessuno lo sa davvero. Ma sono immune, questo è l'importante", ha ribadito più volte Trump.