Il Patto sui migranti e i sovranisti

Per Meloni l’Ue non fa abbastanza, per Orbán l’Ue fa troppo per l’Italia

Per Giorgia Meloni l’Unione europea non fa abbastanza per aiutare l’Italia con il Patto su migrazione e asilo, mentre Viktor Orbán e Mateusz Morawiecki hanno detto “no” alla proposta presentata ieri dalla Commissione per eccesso di solidarietà verso l’Italia. “Il tono della proposta in sé suona meglio”, ma “l’approccio di base resta lo stesso: l’Ue vorrebbe gestire le migrazioni, non fermare i migranti”, ha detto il premier ungherese. Secondo Orbán, “una quota sotto un altro nome è sempre una quota”. E’ il contrario di quanto sostenuto da Giorgia Meloni sulla “doccia gelata” di von der Leyen all’Italia: l’Ue non fa mai abbastanza (quindi ci vorrebbe più Europa?). In ogni caso la verità sta altrove.