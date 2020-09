L'Europa è più forte nel mondo, ci dice Charles Michel

Con l'accordo sul bilancio europeo e il Recovery plan, l'Ue “ha nuovamente dimostrato la sua capacità di superare divergenze per far fronte alle grandi sfide. E rispetto alla grande crisi finanziaria, ha agito più rapidamente, con più forza e più unita”. Durerà? “L'unità non è qualcosa di magico o spontaneo – risponde Michel – ci si deve lavorare in continuazione

I capi di stato e di governo dell'Ue, dopo il successo sul Recovery fund, nel loro Vertice straordinario di giovedì e venerdì si troveranno davanti alla sfida della sovranità e dell'autonomia strategica a livello globale. “L'Ue oggi è più forte”, dice al Foglio il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel: “Con l'accordo sul bilancio Ue e il Recovery plan” l'Ue “ha nuovamente dimostrato la sua capacità di superare divergenze per far fronte alle grandi sfide. E rispetto alla grande crisi finanziaria, ha agito più rapidamente, con più forza e più unita”. Durerà? “L'unità non è qualcosa di magico o spontaneo – risponde Michel – ci si deve lavorare in continuazione. Ho lavorato molto per il successo del Vertice (di luglio) e lavoro su tutti gli altri dossier complessi. Non ho ragione di pensare che non ci riusciremo”. Vale anche per la politica estera? “Nessuna decisione europea” su Turchia, Cina e Russia “è stata resa impossibile a oggi dalla mancanza di unità. Così è con la Russia. Avete potuto osservare recentemente che siamo stati molto chiari e molto uniti nei nostri recenti vertici con la Cina”, spiega Michel. “Questa settimana adotteremo un approccio globale nei confronti della Turchia”, annuncia il presidente de Consiglio europeo. Le difficoltà ad approvare sanzioni sulla Bielorussia – con Cipro che mette il veto perché vuole misure restrittive contro la Turchia – lasciano spazio a dubbi. Ma la leadership di Bruxelles è determinata a far giocare all'Ue un ruolo più forte sula scena globale, difendendo con maggior vigore i propri interessi e valori.