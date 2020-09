Il voto dei complottisti conterà molto alle elezioni americane 2020

Charlotte Alter, inviata di Time, ha girato in lungo e in largo lo stato del Wisconsin dove gli elettori sono in bilico tra Biden e Trump e ha fatto un centinaio di interviste per capire cosa passa per la loro testa. E’ anche lo stato dove un diciassettenne ha ucciso due persone durante le violenze che tre settimane fa hanno devastato la città di Kenosha ed è finito al centro delle notizie. La Alter ha trovato però che uno su cinque degli intervistati rispondeva alle sue domande con idee complottiste e non faceva caso ai sondaggi e ai notiziari.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni