Bruxelles. Ursula von der Leyen rischia di trovarsi di fronte a un grosso problema, dopo le dimissioni di Phil Hogan da commissario al Commercio a seguito dello scandalo provocato in Irlanda per aver apparentemente violato le regole sanitarie per limitare la diffusione di coronavirus. A innescare quello che è stato battezzato il “GolfGate” è stata una cena di gala, a cui Hogan ha partecipato il 19 agosto, in un hotel di Clifden nella contea di Galway, per celebrare il cinquantesimo anniversario della...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.