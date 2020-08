Il dilemma di Putin

Milano. Intervenire, è impossibile ignorare. Oppure: intervenire è impossibile, ignorare. Mosca in queste ore sta decidendo dove mettere la virgola nell’equazione bielorussa, cercando di individuare il male minore nel collasso del regime. Nonostante Lukashenka abbia millantato l’imminente aiuto russo, e varie fonti segnalino strani movimenti di truppe al confine con la Bielorussia, la decisione non è ancora stata presa, e intorno al Cremlino è in corso una battaglia tra falchi e colombe, con ballon d’essai su Twitter, teorie complottiste su...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.